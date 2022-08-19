«Ходячая сексуальность»: Семенович потрясла пышным бюстом в одном лифе

Анна Семенович активно рекламирует собственную коллекцию купальников для женщин с пышными формами. Звезда сама выступила моделью и показала свои изделия на видео.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В одном из роликов певица покрасовалась в эффектном сером бикини. Анна наглядно продемонстрировала, как лифы ее купальников поддерживают грудь, попрыгав перед камерой.