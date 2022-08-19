«Ходячая сексуальность»: Семенович потрясла пышным бюстом в одном лифе

Певица покрасовалась в купальнике.
Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Анна Семенович активно рекламирует собственную коллекцию купальников для женщин с пышными формами. Звезда сама выступила моделью и показала свои изделия на видео. 

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В одном из роликов певица покрасовалась в эффектном сером бикини. Анна наглядно продемонстрировала, как лифы ее купальников поддерживают грудь, попрыгав перед камерой.

«Посмотрите, какой шикарный! Какой лиф, это же ходячая сексуальность! И все держит, девочки. Прыгай, танцуй, ничего не вываливается! Все для вас. Потому что я вас люблю, мои богини», — высказалась Семенович. 

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