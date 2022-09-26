«Ходит везде с охраной и ничего не боится»: Миро вскрыла гнойник Тимати, который он прятал в себе

Тимати спровоцировал слухи о своем побеге из страны, выставив в соцсети фотографию из Узбекистана. Его высмеяла ведущая Ксения Собчак, вспомнив, как он осуждал Аллу Пугачеву, а теперь дошла очередь и до блогера Лены Миро.
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Акула пера написала обличительный пасквиль о Тимати, когда тот стал оправдываться в соцсетях, что никуда не пропал, ничего не боится и дескать он здесь, в Москве. Миро уверена, что это в принципе никому не интересно и намекнула на якобы трусоватость музыканта.
«Совершенно понятно, что Тимур молодец. Ходит везде с охраной и ничего не боится. По большому счету, никому дела нет, где сейчас Тимурка. Для чего оправдывается, тоже совершенно непонятно.
У Тимура красивая прическа. Сам весь модный. Что поет он, правда, я давно не слышала, зато все его знают, как завидного жениха», — похихикала в своем ЖЖ Миро.