«Ходит по краю пропасти»: Кушанашвили рассказал, почему Меладзе решил молчать

В мае Валерий Меладзе заявил, что уходит из шоу-бизнеса. Артист планировал работать по профессии — в молодости он получим диплом по специальности «инженер-механик по судовым энергетическим установкам» и даже успел защитить кандидатскую диссертацию.

Но на днях Валерий Меладзе побывал в Монако. Артист дал концерт, цены на билеты которого начинались от 800 евро, что почти 50 тысяч рублей.

Журналист Отар Кушанашвили, который также является близким другом артиста, заявил, что выступлений в его планах предостаточно, но высказываться на острые темы певец больше не будет.