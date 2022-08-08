«Ходит по краю пропасти»: Кушанашвили рассказал, почему Меладзе решил молчать

В мае Валерий Меладзе заявил, что уходит из шоу-бизнеса. Артист планировал работать по профессии — в молодости он получим диплом по специальности «инженер-механик по судовым энергетическим установкам» и даже успел защитить кандидатскую диссертацию.
Но на днях Валерий Меладзе побывал в Монако. Артист дал концерт, цены на билеты которого начинались от 800 евро, что почти 50 тысяч рублей.
Журналист Отар Кушанашвили, который также является близким другом артиста, заявил, что выступлений в его планах предостаточно, но высказываться на острые темы певец больше не будет.
«Меладзе ездит. Он не позволяет себе откровенных высказываний, потому что ну его, у него семья, семью надо содержать, и так он ходит по краю пропасти», — сказал Кушанашвили на своем YouTube-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Кушанашвили рассказал о доходах Светланы Лободы. Журналист заявил, что артистка заработала столько денег, что хватит еще на восемь поколений.
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press