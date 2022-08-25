«Ходила по бабкам»: как погибшая звезда «Дома-2» пыталась бороться с зависимостью

Трагическая смерть 28-летней звезды шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, тело которой было найдено в реке в Санкт-Петербурге, продолжает обрастать подробностями. Некоторые из них раскрыла Олеся Малибу.
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Модель призналась, что у ее покойной подруги было много проблем. В частности, она употребляла наркотики и часто выпивала.
По словам Олеси, Анастасия не обращалась в реабилитационные центры, чтобы побороть зависимость. Мама пыталась помочь девушке нетрадиционными методами.
«Сама она никаких шагов не делала. Могла бы ведь хотя бы к психологу за пять тысяч сходить. Но она ходила только по каким-то бабкам со своей матерью, чтобы они заговорили Настю от пьянства и наркомании», — рассказала Малибу Prozvevd.