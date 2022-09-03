Ходченкову увидели в объятиях бывшего возлюбленного Варнавы

В начале лета Екатерина Варнава поставила точку в отношениях с режиссером Александром Молочниковым. По слухам, 30-летний сердцеед крутил роман на стороне, пока артистка мечтала о семье и детях.

Накануне Молочникова увидели вместе со Светланой Ходченковой. Несколько лет назад им уже приписывали роман. Правда, снимок оказался архивным, а нашел его сам Александр и опубликовал в личном аккаунте.