Ходченкову увидели в объятиях бывшего возлюбленного Варнавы

В начале лета Екатерина Варнава поставила точку в отношениях с режиссером Александром Молочниковым. По слухам, 30-летний сердцеед крутил роман на стороне, пока артистка мечтала о семье и детях.
Накануне Молочникова увидели вместе со Светланой Ходченковой. Несколько лет назад им уже приписывали роман. Правда, снимок оказался архивным, а нашел его сам Александр и опубликовал в личном аккаунте.
«Отлично смотрятся! Красивая пара!» - восхищались пользователи Сети.
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Напомним, на днях Ходченкова опубликовала кадры из отпуска, который проводит в Турции. Фанаты удивились ее чрезмерной худобе.
Светлана Ходченкова и Александр Молочников. Фото: соцсети