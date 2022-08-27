Ходченкова сверкнула истощавшими ножками в тугих лосинах: фото

Артистка вышла на велопрогулку.
Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

Актриса Светлана Ходченкова вновь сверкнула худобой. Знаменитость не раз подвергалась критике из-за изменившихся форм, но ее, судя по всему, не сильно огорчает встревоженная реакция поклонников: в своем блоге она продолжает демонстрировать фигуру, выбирая для этого подчеркивающие наряды.

Еще больше новостей —  в Telegram-канале «Звездная пыль»

Собираясь на велопрогулку, Ходченкова отдала предпочтение удобному образу. Она надела тугие лосины, обтянувшие ее истощенные ножки, такую же футболку, а дополнила аутфит специальными атрибутами.

Примечательно, что звезда отключила возможность комментировать фото. Возможно, она предвидела реакцию фолловеров.

Светлана Ходченкова предпочла для велопрогулки обтягивающий наряд. Фото: соцсети

Трудно представить, но на заре своей карьеры в кино Светлана Ходченкова играла аппетитных русских женщин, славящихся своими роскошными формами. Режиссер настоятельно ей рекомендовал не худеть, актриса ослушалась.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  