Ходченкова сверкнула истощавшими ножками в тугих лосинах: фото

Актриса Светлана Ходченкова вновь сверкнула худобой. Знаменитость не раз подвергалась критике из-за изменившихся форм, но ее, судя по всему, не сильно огорчает встревоженная реакция поклонников: в своем блоге она продолжает демонстрировать фигуру, выбирая для этого подчеркивающие наряды.

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Собираясь на велопрогулку, Ходченкова отдала предпочтение удобному образу. Она надела тугие лосины, обтянувшие ее истощенные ножки, такую же футболку, а дополнила аутфит специальными атрибутами.

Примечательно, что звезда отключила возможность комментировать фото. Возможно, она предвидела реакцию фолловеров.