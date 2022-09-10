Ходченкова соблазнительно изогнулась у пилона в прозрачном топе: горячее видео

Напомним, Ходченкова прославилась в 2003 году благодаря фильму «Благословите женщину». После этого она сделала головокружительную карьеру и снялась в десятках проектов.

Одной из самых ярких ролей красавицы-блондинки стал образ Ядовитого Плюща в голливудском боевике «Росомаха: Бессмертный».

Сейчас 39-летняя актриса продолжает активно сниматься. Ее график расписан на годы вперед.