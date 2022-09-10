Ходченкова соблазнительно изогнулась у пилона в прозрачном топе: горячее видео

Светлана Ходченкова давно увлекается танцами на пилоне. Сейчас актриса достигла потрясающих успехов на этом поприще.
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Она показала, чему научилась на месяцы тренировок, опубликовав видео в соцсети. В ролике Светлана соблазнительно подвигалась, надев ботильоны на огромных шпильках, короткий белоснежный топ и шорты из прозрачной ткани.
Напомним, Ходченкова прославилась в 2003 году благодаря фильму «Благословите женщину». После этого она сделала головокружительную карьеру и снялась в десятках проектов.
Одной из самых ярких ролей красавицы-блондинки стал образ Ядовитого Плюща в голливудском боевике «Росомаха: Бессмертный».
Сейчас 39-летняя актриса продолжает активно сниматься. Ее график расписан на годы вперед.