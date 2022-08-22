«Хочу внуков!»: Ольга Картункова сообщила, что ее сын Саша женился на своей избраннице Эле

Известная актриса, звезда КВН и шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» Ольга Картункова поделилась прекрасной новостью с подписчиками.

Она стала свекровью. Сын Ольги Картунковой Александр и его возлюбленная Элла стали мужем и женой.

Ольга Картункова сообщила, что, к своему удивлению, на свадьбе не волновалась.

«Волновалась ли я? Я готовилась волноваться, но вообще ни капли, непонятное состояние. Правда. Внутренняя радость, умиротворение и полное понимание, что эти люди должны быть друг с другом, что действительно на свете есть твоя половинка (хотя визуально по размерам покажется, что Эля четвертинка, а Саша твердая полторашка)», — написала Ольга Картункова в микроблоге.

Поздравляя молодоженов публично, Ольга Картункова пообещала быть хорошей свекровью и намекнула на то, что готова стать бабушкой.

«Какой буду я свекровью? Ой, не знаю. Знаю лишь одно: когда я люблю человека, я горы сверну! Я люблю вас, дети родненькие! Будьте счастливы! Горько! Хочу внуков! Но я не тороплю, просто сказала», — уточнила Ольга Картункова.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».