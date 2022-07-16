«Хочется заняться творчеством»: Цой объяснил, почему отказался участвовать в шоу «Звезды в Африке»

По словам музыканта, вскоре у него будет большой гастрольный тур по стране.
Анатолий Цой

Анатолий Цой. Фото: Global Look Press

Музыкант Анатолий Цой в шоу «Русские перцы» на «Русском радио» объяснил, почему его не будет в третьем сезоне шоу «Звезды в Африке».

«Честно, мне предлагали. Я отказался, потому что хватит. Хочется заняться творчеством. Я меня планируется гастрольный тур. Надо к нему готовиться. Чтобы зрители не сказали: «Ах ты жукоед».

Как отметил Цой, люди привыкнут, что он ест всякую дрянь и тусуется в Африке. «Они забудут, что я музыкант, поэтому я серьезно сейчас ударился в творчество. Скоро скажу, где будет проходить тур», – заявил Анатолий Цой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Анатолий Цой участвовал во втором сезоне «Звезды в Африке». Он не смог дойти до полуфинала.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  