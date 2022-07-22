«Хочется забрать его через свадьбу»: Юлия Белая оправдалась за ультиматум Тиграну Салибекову жениться на ней

Участница проекта Юлия Белая заявила Teleprogramma.pro, что хочет поскорее выйти замуж за Тиграна, потому что слишком сильно любит его.
Тигран Салибеков и Юлия Белая

Тигран Салибеков и Юлия Белая. Фото: соцсети

Участница «Дома-2» Юлия Белая в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала ультиматум, который выдвинула Тиграну Салибекову. 

Она заявила отцу троих детей, что или станет его женой, или они расстаются. У Тиграна не было другого выхода, как сделать Юлии предложение.

«Я считаю, это нормально, чтобы проверить мужчину, на сколько серьезно он относится. Конечно, мне хочется свадьбы и понимания, что мы — семья. Почему-то именно с Тиграном у меня этот вопрос стоит обостренно. Наверное, потому что я его очень люблю, и хочется через свадьбу забрать его к себе поближе», — объяснила свое поведение Юлия Белая.

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Напомним, Тигран Салибеков не так давно развелся с матерью своих троих сыновей Юлией Салибековой после десяти лет брака.

Потеряв семью, Тигран Салибеков пришел на «Дом-2», чтобы найти новую любовь.

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