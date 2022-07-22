«Хочется забрать его через свадьбу»: Юлия Белая оправдалась за ультиматум Тиграну Салибекову жениться на ней

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Напомним, Тигран Салибеков не так давно развелся с матерью своих троих сыновей Юлией Салибековой после десяти лет брака.

Потеряв семью, Тигран Салибеков пришел на «Дом-2», чтобы найти новую любовь.