«Хочется забрать его через свадьбу»: Юлия Белая оправдалась за ультиматум Тиграну Салибекову жениться на ней

Участница «Дома-2» Юлия Белая в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала ультиматум, который выдвинула Тиграну Салибекову.
Она заявила отцу троих детей, что или станет его женой, или они расстаются. У Тиграна не было другого выхода, как сделать Юлии предложение.
«Я считаю, это нормально, чтобы проверить мужчину, на сколько серьезно он относится. Конечно, мне хочется свадьбы и понимания, что мы — семья. Почему-то именно с Тиграном у меня этот вопрос стоит обостренно. Наверное, потому что я его очень люблю, и хочется через свадьбу забрать его к себе поближе», — объяснила свое поведение Юлия Белая.
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Напомним, Тигран Салибеков не так давно развелся с матерью своих троих сыновей Юлией Салибековой после десяти лет брака.
Потеряв семью, Тигран Салибеков пришел на «Дом-2», чтобы найти новую любовь.