«Хочется старость встретить здесь»: Лобода назвала особенность жителей Латвии

Как отметила Светлана Лобода, когда ты погружаешься внутрь жизни города, то понимаешь, что жизнь оказывается кипит. «Я наблюдаю это, когда еду вечером, например, в аптеку», — заявила Светлана Лобода.

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Ранее Светлана Лобода заявила, что никогда не вернется в Россию. Она не представляет свою жизнь в нашей стране.