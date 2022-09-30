«Хочется пожелать Дмитрию сил»: Климова рассказала, что происходит с Нагиевым

В последнее время о Дмитрие Нагиеве ходит много слухов. Поговаривают, что актер и телеведущий временно решил оставить съемки.
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Своим мнением о коллеге поделилась Екатерина Климова. Артисты вместе работали над одним проектом, поэтому Екатерина знает о состоянии Дмитрия не понаслышке.
По мнению Климовой, Нагиев просто очень устал из-за насыщенного рабочего графика.
«Я заметила его сильную усталость. Хочется пожелать Дмитрию сил. По себе знаю, что либо артиста рвут на части, либо он никому не интересен. Поэтому если попадаешь в обойму, то уже не отказываешься от предложений», — рассказала актриса «Каравану историй».
Вдаваться в подробности и рассуждать о том, когда Дмитрий может вернуться в эфир, Екатерина не стала.