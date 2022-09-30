«Хочется пожелать Дмитрию сил»: Климова рассказала, что происходит с Нагиевым

В последнее время о Дмитрие Нагиеве ходит много слухов. Поговаривают, что актер и телеведущий временно решил оставить съемки.

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Своим мнением о коллеге поделилась Екатерина Климова. Артисты вместе работали над одним проектом, поэтому Екатерина знает о состоянии Дмитрия не понаслышке.