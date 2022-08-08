«Хочется обнять ее, пожалеть»: почему Тодоренко приходится пахать за двоих сразу после родов

Регина Тодоренко родила второго сына Мирослава 15 июля и сразу же приступила к работе буквально с ребенком на руках.

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Звезда рассказала, что пишет книгу детских сказок и трудится над неким трэвел-проектом, совершенно, дескать, некогда выдохнуть.

Блогер Лена Миро прошлась из-за этого по мужу ведущей Владу Топалову, который уже давно не выпускает новых песен и клипов. Акула пера считает, что трудится в этой семье только Регина Тодоренко.