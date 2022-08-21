«Хочется крикнуть»: Татьяна Навка сделала публичное признание о дочери от Дмитрия Пескова (видео)

В семье прославленной фигуристки Татьяны Навки и ее мужа, государственного деятеля Дмитрия Пескова 21 августа - большой праздник.

В этот день супруги отмечает день рождения своей единственной совместной дочери Нади Песковой.

Очаровательной малышке исполнилось восемь лет. Татьяна Навка публично поздравила Надю с днем рождения, сделав признание о непростом характере дочери.

«С днем рождения, мой маленький лебедь! Ты наше сокровище. Любопытная, непосредственная, непоседливая, иногда упрямая, но бесконечно любимая! Так быстро летит время, что хочется крикнуть: «Остановись мгновенье!», но в тот же момент наблюдать и радоваться твоим победам, новым знаниям, каждой искренней улыбке и нашим моментам счастья — бесценно. Будь счастлива, наш ангел», - обратилась к дочери Татьяна Навка.

Публикацию она сопроводила архивным видео с участием Надежды Песковой, которое умилило подписчиков.