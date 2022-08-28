«Хочется еще и еще раз переслушать»: Литвинова озвучила имя гения российской эстрады

Актриса Рената Литвинова, которая давно не появляется в России, в «Телеграм» озвучила имя нового, на ее взгляд, гения отечественной эстрады.
«Слушали сегодня с Борисом Борисовичем Гребенщиковым его новый альбом. Он еще не вышел, но вот-вот - гений сегодня был с нами. Хочется еще и еще раз переслушать - один на один».
Напомним, что Борис Гребенщиков в последние годы живет в Англии. У него в этой стране есть своя звукозаписывающая студия.
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Добавим, что сама Рената Литвинова обосновалась в столице Франции – Париже. Вместе с ней находится и давняя подруга певица Земфира.