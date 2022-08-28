«Хочется еще и еще раз переслушать»: Литвинова озвучила имя гения российской эстрады

Напомним, что Борис Гребенщиков в последние годы живет в Англии. У него в этой стране есть своя звукозаписывающая студия.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Добавим, что сама Рената Литвинова обосновалась в столице Франции – Париже. Вместе с ней находится и давняя подруга певица Земфира.