«Хочет завладеть имуществом»: брат Моисеева выдвинул обвинения против его директора

После смерти Бориса Моисеева разразился скандал между его директором Сергеем Горохом и братом Марксом Толкачом. Родственник заявил, что помощник намеренно приблизил смерть артиста, чтобы заполучить его имущества.

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С этой же целью, по мнению Маркса, Горох попытался распустить сплетни о нем.