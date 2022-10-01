«Хочет завладеть имуществом»: брат Моисеева выдвинул обвинения против его директора

После смерти Бориса Моисеева разразился скандал между его директором Сергеем Горохом и братом Марксом Толкачом. Родственник заявил, что помощник намеренно приблизил смерть артиста, чтобы заполучить его имущества.
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С этой же целью, по мнению Маркса, Горох попытался распустить сплетни о нем.
«Ему выгодно очернить меня, чтобы завладеть всем имуществом моего брата», — рассказал Толкач PROZVEZD.
На защиту директора встала давняя подруга Моисеева Азиза. Певица заверила, что Сергей хорошо ухаживал за Борисом после болезни, а вот единственный родственник совсем не уделял ему внимания.
Маркс предположил, что Горох просто подговорил Азизу.
«Мне очень неприятны ее слова. Не понимаю, что она за человек! Не сомневаюсь, что сделала она это с подачи Сергея. Она произнесла именно то, что выгодно ему», — отметил брат Моисеева.