«Хочет статистику в стране ухудшить»: Шахназаров объяснил, почему Лазарева* рвется в Россию

Телеведущая Татьяна Лазарева* обосновалась в Испании, сбежав весной из страны. Она не раз высказалась против происходящего, успела оскорбить россиян и оскандалилась на митингах. Летом ее признали иноагентом, но новый статус особо не тяготил ее.

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Однако на днях звезда экрана призналась: она мечтает вернуться в Россию и даже знает, когда сможет это сделать. Как только статус иноагента с нее снимут, она сразу же поспешит на родину. Но журналист Михаил Шахназаров убежден – появление Лазаревой* в России отразится на алкогольной статистике.

«Диверсантка. Она своим возвращением хочет статистику по пьянству и алкоголизму в стране ухудшить», - уверен Шахназаров, о чем написал у себя в Telegram.

Журналист неоднократно обвинял Лазареву* в злоупотреблении. Сама телеведущая отрицает свои пристрастия.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента