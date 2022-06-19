Хочет пойти по стопам Фриске: Шепелев показал подросшего сына, который замечтался на концерте Басты

Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Платона от Жанны Фриске. Наследника ведущий запечатлел в числе зрителей Басты, концерт которого прошел накануне с аншлагом в «Лужниках». Артист собрал 70 тысяч поклонников.

Отпрыска Шепелев запечатлел в задумчивом образе. Малыш вглядывался в сцену, оперев щечку на ручку.

«Этот парень мечтает однажды тоже собирать стадионы», - подписал снимок Шепелев.

Известно, что сын Фриске и Шепелева с ранних пор занимается музыкой, играя на электрогитаре. Платон уже сам пробует сочинять музыку, увлекается роком.