«Хочет казаться принцем на белом коне»: Муцениеце — о главной ошибке Прилучного после развода с ней

Агата Муцениеце заявила, что считает это интервью Павла Прилучного ошибкой.

«Я не хочу смотреть, я просто почитала комментарии. Я думаю, что это интервью было ошибкой для него. Там все видно… Когда ты пытаешься сказать одно, а думаешь по-другому. Ты знаешь, что какие-то вещи могут быть неприятны мне, но ты их все равно говоришь. Понятно, что какие-то истории могут быть неприятны для репутации человека. Все это направлено на то, чтобы теперь снова показаться принцем на белом коне. Это его образ, который он очень любит. Я этот образ подпортила… Мне кажется, самое важное для людей вообще в любой истории — это признать свои ошибки. Не увиливать от ответов на вопросы, а сказать: «Мне стыдно, что я это натворил, я хочу исправиться». Мне кажется, это намного ценнее. Я была бы порвана», — высказалась Агата Муцениеце.