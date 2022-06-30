«Хочет быть похоронена на родине»: почему Пугачева купила место на кладбище в Израиле

Недавно в Сети появились слухи о том, что Алла Пугачева приобрела два места на древнейшем кладбище в Кесарии, где упокоены многие израильские знаменитости.

Согласно преданиям, именно с этого кладбища начнется Страшный суд, поэтому все, кто захоронены на нем, попадут в рай. Однако, по мнению Ольги Зарубиной, Примадонна выбрала это место по другой причине.

«Я думаю, что Алла просто хочет быть похоронена на своей исторической родине. Нас всегда тянут гены. Может, у Аллы Борисовны где-то в подсознании есть, что именно в Израиле ей нужно и прилечь», — заявила певица порталу PROZVEZD.

Напомним, сейчас Пугачева живет в Израиле. Артистка перебралась за границу вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным несколько месяцев назад. Многие поклонники раскритиковали звездную пару, покинувшую Россию в сложное время.

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