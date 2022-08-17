Хлебникова впервые после пожара появилась на людях: в черном парике, лицо необожженное

Певица прошлой осенью пострадала при пожаре в собственной квартире и с тех пор не появлялась на публике. Напомним, Хлебникова долго лежала в реанимации, но после поклонникам сообщили, что ее состояние стабильно, она пошла на поправку.

Как сообщает «Экспресс газета», Марина Хлебникова все еще скрывает поврежденные огнем руки под рукавами и перчатками, носит парик и черные очки. Однако на обнародованных фото видно, что на ее лице нет шрамов.

Звезда заметно похудела и стала сильно горбиться. От народа она старалась держаться подальше, не привлекая к себе внимание.