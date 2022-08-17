Хлебникова впервые после пожара появилась на людях: в черном парике, лицо необожженное

16 августа состоялись похороны поэта-песенника Германа Витке в подмосковной Балашихе. Чтобы проводить в последний путь автора многочисленных хитов российской эстрады прервала свое уединение Марина Хлебникова.
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Певица прошлой осенью пострадала при пожаре в собственной квартире и с тех пор не появлялась на публике. Напомним, Хлебникова долго лежала в реанимации, но после поклонникам сообщили, что ее состояние стабильно, она пошла на поправку.
Как сообщает «Экспресс газета», Марина Хлебникова все еще скрывает поврежденные огнем руки под рукавами и перчатками, носит парик и черные очки. Однако на обнародованных фото видно, что на ее лице нет шрамов.
Звезда заметно похудела и стала сильно горбиться. От народа она старалась держаться подальше, не привлекая к себе внимание.