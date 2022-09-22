Хлебникова набросилась на Солнцева из-за вопроса об алкоголизме

Рустам Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» рассказал о том, что Марина Хлебникова буквально взбесилась из-за его вопроса про алкогольные напитки. Все произошло на одном из шоу.

«Я задал Марине вопрос: «Что происходит? Почему вы так выглядите?». Однако она начала мне страшно хамить, как хамят алкоголики у пивных ларьков, которые уже потеряли внешний облик», - заявил он.

Хлебникова, по словам Солнцева требовала удалить его из студии. Угрожала, что сорвет съемки.

«А на самом деле до известного пожара Марина Хлебникова была вульгарной алкашкой, которая спивалась. Предположу, что там могло иметь место еще что-то», - добавил Рустам.

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