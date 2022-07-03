Хитроумный план: принц Гарри обманул Елизавету II

Принц Гарри и Меган Маркл в прошлом году стали родителями во второй раз. В начале лета на свет появилась девочка, которую назвали Лилибет Диана – в честь ее бабушки и прабабушки. Лилибет – это детское прозвище Елизаветы II, также ее называл муж принц Филипп.
Перед этим, по словам приближенного к королевской семье дизайнера Ники Хаслама, Гарри позвонил королеве и попросил разрешения назвать дочь ее именем – Элизабет. Ее Величество и не подозревала, что малышке дадут имя Лилибет.
Принц Гарри и Елизавета II. Global Look Press
«Я слышал, как он (Гарри) позвонил ей и сказал: «Мы хотим назвать нашу дочь в честь тебя, бабушка». Она сказала: «Как мило с твоей стороны, спасибо», думая, что речь идет об имени Элизабет. Так, они получили разрешение, но не назвали имя», — поделился Ники Хаслам в подкасте The Third Act.
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