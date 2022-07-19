Хит сезона: Арзамасова вслед за Бузовой облачилась в рубаху с эффектом пэчворка

На такие модели советовала обратить внимание Эвелина Хромченко.
Елизавета Арзамасова.

Елизавета Арзамасова. Фото: Global Look Press

Российские звезды поддержали тренд на пэчворк. Вначале в горах Африки в рубахе, состоящей из разных лоскутов, появилась Ольга Бузова.

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А теперь моду поддержала Елизавета Арзамасова. Она тоже выбрала расслабленную рубаху для прогулки в предгорье.

Отметим, что на одежду с эффектом лоскутного шитья ранее советовала обратить внимание ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко. Это хит сезона, заверила ведущая.

Елизавета Арзамасова. Фото: соцсети

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