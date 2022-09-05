«Хейтеры - это тоже фанаты, но со знаком минус»: SHAMAN ответил Гудкову

Музыкант SHAMAN ответил юмористу Александру Гудкову, который выпустил клип «Я узкий», вызвавший широкий общественный резонанс в обществе.
«Для меня это счастье, что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня «Я русский» набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится».
Как добавил певец, «хейтеры — это тоже фанаты, но со знаком минус». К таким людям отнес SHAMAN и Александра Гудкова, сообщает kp.ru.
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Напомним, что клип-пародия Гудкова «Я узкий» вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Гудкову угрожают уголовным делом.