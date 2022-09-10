Харламов раскритиковал RUTUBE за большое количество рекламы

«Я убрал рекламу вообще, но благодаря комедийным передачам люди думают, что реклама есть. Ее сейчас немного», - заявил Кочаров.

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Напомним, что в RUTUBE не так давно обновился дизайн. Сейчас видео грузится не так долго, как раньше. Осенью будут новые обновления.