Харламов раскритиковал RUTUBE за большое количество рекламы

В гости на Comedy Club пришел генеральный продюсер видеохостинга Давид Кочаров.
Гарик Харламов

Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял видеохостинг RUTUBE за большое количество рекламы.

«У нас в гостях генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE, бей его. Послушайте, почему я говорю бей его – Давид Кочаров. Hot Dog Bulldog. Лучший хот-дог в мире. Лучшее, что вы когда-либо употребить. Нравится тебе вот так смотреть, чтобы через каждую секунду реклама, блин».

«Я убрал рекламу вообще, но благодаря комедийным передачам люди думают, что реклама есть. Ее сейчас немного», - заявил Кочаров.

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Напомним, что в RUTUBE не так давно обновился дизайн. Сейчас видео грузится не так долго, как раньше. Осенью будут новые обновления.

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