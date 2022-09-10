Харламов раскритиковал RUTUBE за большое количество рекламы

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял видеохостинг RUTUBE за большое количество рекламы.
«У нас в гостях генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE, бей его. Послушайте, почему я говорю бей его – Давид Кочаров. Hot Dog Bulldog. Лучший хот-дог в мире. Лучшее, что вы когда-либо употребить. Нравится тебе вот так смотреть, чтобы через каждую секунду реклама, блин».
«Я убрал рекламу вообще, но благодаря комедийным передачам люди думают, что реклама есть. Ее сейчас немного», - заявил Кочаров.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что в RUTUBE не так давно обновился дизайн. Сейчас видео грузится не так долго, как раньше. Осенью будут новые обновления.