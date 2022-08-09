Харламов пристыдил Мясникова из «Уральских пельменей» за песню про бабушку

«Какие скандалы были на соревнованиях?» - спросил соведущую Яну Кошкину Гарик Харламов.

«Только что спортсмен по кличке старый п… поймал 17-тонного карася. Когда судьи попросили его показать рыбу, он сказал, что ее уже съел», - заметила Кошкина.

«Не знаю, что больше ненавижу: когда врут или когда Вячеслав Мясников поет свою песню про бабушку», - отреагировал Харламов.

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Напомним, что Вячеслав Мясников большой любитель игры на гитаре. У него записано несколько десятков лирических песен. В том числе и про пожилых людей.