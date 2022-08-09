Харламов пристыдил Мясникова из «Уральских пельменей» за песню про бабушку

Как отметил юморист, он даже не знает, что ненавидит больше.
Вячеслав Мясников

Вячеслав Мясников. Фото: Global Look Press

Юморист Гарик Харламов в эфире проекта «Плохие спортивные новости» высмеял коллегу из «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова.

«Какие скандалы были на соревнованиях?» - спросил соведущую Яну Кошкину Гарик Харламов.

«Только что спортсмен по кличке старый п… поймал 17-тонного карася. Когда судьи попросили его показать рыбу, он сказал, что ее уже съел», - заметила Кошкина.

«Не знаю, что больше ненавижу: когда врут или когда Вячеслав Мясников поет свою песню про бабушку», - отреагировал Харламов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Вячеслав Мясников большой любитель игры на гитаре. У него записано несколько десятков лирических песен. В том числе и про пожилых людей.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  