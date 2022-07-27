Харламов отпустил возлюбленную Ковальчук со своей мамой в кино

На днях в соцсетях родительница шоумена разместила снимки вместе с Катериной Ковальчук. Они вместе побывали на премьере сериала «Наследие».

Как заметила Наталья Игоревна, Катерина просто очаровательна. При этом она сказала, что сюжет сериала захватил ее с первых минут. Она рада, что Ковальчук пригласила ее на премьеру.

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Напомним, что Гарик Харламов несколько лет назад развелся со своей женой актрисой Кристиной Асмус. Вскоре стало известно о его романе со звездой «Гусара» Катериной Ковальчук.