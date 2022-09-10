Харламов намекнул на расставание с Ковальчук, отвесив комплимент автоблогеру Ангелине

Юморист Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ намекнул на расставание с актрисой Катериной Ковальчук. В гости на шоу пришла автоблогер по имени Ангелина.
Автоблогер Ангелина. Фото: кадр из программы
«А почему такая тяга? Почему все красивые дамы идут в автоблогерство? Это был комплимент», - заявил второй ведущий Павел Воля.
«Спасибо большое», - заметила Ангелина.
«Не за что. Я занят», - сказал Воля.
«А я нифига. Привет. Я его страшная подруга», - сказал Харламов и показал на Волю.
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Напомним, что в последние годы Гарик Харламов встречался с актрисой Катериной Ковальчук. При этом в последнее время поползли слухи, что звездная пара рассталась.