Хаматова сделала признание об эмиграции в Латвию

Актриса давно думала о переезде.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Актриса Чулпан Хаматова задумалась об эмиграции задолго до того, как перебралась в Латвию. Об этом звезда сцены заявила в эфире YouTube-канала RusDelfi.

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По примерным подсчетам артистки, мысль сменить страну жительства появилась в ее голове еще десять лет назад. При каких обстоятельствах это случилось она затруднилась ответить, но предположила, что это был 2011 или 2012 год.

Как отметила Хаматова, о запасном аэродроме она задумалась на тот случай, если сильно изменится привычный уклад ее жизни.

«Стала думать, а если что-то... Будет все хуже и хуже. Есть ли у меня какой-то вариант запасной», — поделилась актриса.

Ранее журналист Михаил Шахназаров описал ближайшее будущее сбежавшей в Латвию Чулпан Хаматовой.

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