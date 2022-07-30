Хаматова сделала признание об эмиграции в Латвию

Актриса Чулпан Хаматова задумалась об эмиграции задолго до того, как перебралась в Латвию. Об этом звезда сцены заявила в эфире YouTube-канала RusDelfi.
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По примерным подсчетам артистки, мысль сменить страну жительства появилась в ее голове еще десять лет назад. При каких обстоятельствах это случилось она затруднилась ответить, но предположила, что это был 2011 или 2012 год.
Как отметила Хаматова, о запасном аэродроме она задумалась на тот случай, если сильно изменится привычный уклад ее жизни.
«Стала думать, а если что-то... Будет все хуже и хуже. Есть ли у меня какой-то вариант запасной», — поделилась актриса.
Ранее журналист Михаил Шахназаров описал ближайшее будущее сбежавшей в Латвию Чулпан Хаматовой.