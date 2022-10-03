Халит Эргенч рассказал, почему султан Сулейман казнил Ибрагима-пашу

В документальном фильме о съемках турецкого сериала «Великолепный век» Халит Эргенч объяснил, почему султан Сулейман отдал приказ казнить Ибрагима-пашу. В этом он усмотрел вину последнего.

Дело в том, что непомерное эго Ибрагима-паши росло день ото дня, особенно на посту Великого визиря Османской империи. Что не укрылось и от султана Сулеймана. В итоге произошло то, что показали в «Великолепном веке». Муж Хатидже султан был казнен, и этот приказ отдал именно падишах, по сути разочаровавшись в своем друге и соратнике.

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«Ибрагим появился на свет как обычный человек, а затем стал рабом и был продан. Не так просто заполучить шанс обладать самой большой властью над миром. Но есть нечто особенное с чем не поспоришь, если человек за какой-то небольшой промежуток времени достиг очень больших высот, то у него может закружиться голова.