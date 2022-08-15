Халит Эргенч рассказал, каким султан Сулейман был в реальной жизни

Халит Эргенч стал по-настоящему известным на весь мир после того, как сыграл султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Артист признался, что ему нравится его персонаж.

«Реальный Сулейман был справедливым падишахом, человеком, полным любви. Одинокий из-за своего особого положения. Он был правителем, равного которому не было во всем мире», — заявил Халит в документальном фильме «Создание легенды».

При этом Эргенч уверен, что не представляет себе подобного правителя в современном мире.