Халит Эргенч объяснил, почему султан Сулейман влюбился в Хюррем, уступавшей в красоте Махидевран

Халит Эргенч объяснил, почему султан Сулейман, который провел едва ли не половину своей жизни в походах, завоевывая все новые и новые земли, пал рабом славянской фаворитки.

Падишах не только дал Хюррем султан вольную, но и провел с ней обряд никаха, сделав ее своей хасеки. И это при том, что Роксолана, как считают историки, уступала в красоте Махидевран султан, подарившей Османской империи старшего шехзаде — Мустафу. Однако султан охладел к черкешенке, влюбившись в славянку.

И причина, как считает Халит Эргенч, весьма прозаична. В XVI веке наложницы султана Сулеймана не смели проявлять своих мятежных чувств, демонстрируя свое неповиновение. Все, начиная от Гюльфем хатун и заканчивая Махидевран султан, были вынуждены мириться с устоями и традициями гарема. Все, но только не славянская фаворитка повелителя.

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Поговаривают, что ради Хюррем падишах даже распустил свой гарем. Единственной любовью султана стала Хюррем, которая подарила ему пятерых детей.