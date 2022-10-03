Халит Эргенч объяснил, почему султан Сулейман влюбился в Хюррем, уступавшей в красоте Махидевран

Многие историки считают, что черкешенка затмевала всех наложниц в гареме повелителя. Однако султан сделал своей хасеки именно славянскую рабыню.

Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Халит Эргенч объяснил, почему султан Сулейман, который провел едва ли не половину своей жизни в походах, завоевывая все новые и новые земли, пал рабом славянской фаворитки.

Падишах не только дал Хюррем султан вольную, но и провел с ней обряд никаха, сделав ее своей хасеки. И это при том, что Роксолана, как считают историки, уступала в красоте Махидевран султан, подарившей Османской империи старшего шехзаде — Мустафу. Однако султан охладел к черкешенке, влюбившись в славянку.

И причина, как считает Халит Эргенч, весьма прозаична. В XVI веке наложницы султана Сулеймана не смели проявлять своих мятежных чувств, демонстрируя свое неповиновение. Все, начиная от Гюльфем хатун и заканчивая Махидевран султан, были вынуждены мириться с устоями и традициями гарема. Все, но только не славянская фаворитка повелителя.

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Поговаривают, что ради Хюррем падишах даже распустил свой гарем. Единственной любовью султана стала Хюррем, которая подарила ему пятерых детей. 

«Причина его неимоверной привязанности в том, что она считает себя равной ему. И всячески пыталась показать это Сулейману. Это казалось повелителю очень интересным и искренним», — говорил в документальном фильме о съемках «Великолепного века» Халит Эргенч.

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