Халит Эргенч объяснил грубый ляп с соблазнительными нарядами наложниц в «Великолепном веке»

Актер приоткрыл тайны закулисья известной картины.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Популярный турецкий сериал «Великолепный век» критикуют историки за обилие ляпов. Главная претензия исследователей — к нарядам наложниц падишаха.

Дело в том, что в фильме девушки выглядят настоящими красотками: они будоражат общественность соблазнительными декольте и открытыми плечами.

Актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана, объяснил это так:

«Художники по костюмам изучили все костюмы того исторического периода и создали то, что вы увидели в сериале. Но, конечно, сделали их более приемлемыми для нашего времени. Некоторые ткани были сотканы, некоторые закуплены. Костюмы шили для каждого персонажа отдельно», — отметил актер в документальном фильме «Создание легенды».

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