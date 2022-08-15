Халит Эргенч объяснил грубый ляп с соблазнительными нарядами наложниц в «Великолепном веке»

Популярный турецкий сериал «Великолепный век» критикуют историки за обилие ляпов. Главная претензия исследователей — к нарядам наложниц падишаха.
Дело в том, что в фильме девушки выглядят настоящими красотками: они будоражат общественность соблазнительными декольте и открытыми плечами.
Актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана, объяснил это так:
«Художники по костюмам изучили все костюмы того исторического периода и создали то, что вы увидели в сериале. Но, конечно, сделали их более приемлемыми для нашего времени. Некоторые ткани были сотканы, некоторые закуплены. Костюмы шили для каждого персонажа отдельно», — отметил актер в документальном фильме «Создание легенды».