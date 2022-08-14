Халит Эргенч: «Наложницы заходили в покои султана на поклоне и продвигалась к кровати на четвереньках»

Актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в «Великолепном веке», прочитал много исторических книг про Османскую империю перед съемками проекта. По его словам, в книгах нет точных данных о тех временах - как на самом деле происходили события, как вели себя люди.
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«У всех есть собственный взгляд. Некоторые исследователи, например, пишут, что женщины заходили в покои повелителя на поклоне и продвигалась к кровати на четвереньках. Есть и другие описания. Поэтому найти истину - крайне сложно», - заметил артист.
Продюсер картины Тимур Савджи добавил, что киношники старались опираться на историческую правду, но позволяли себе и пофантазировать.