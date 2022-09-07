Хакамада забыла про белье, спеша на встречу с лысеньким бойфрендом (фото)

67-летняя звезда после смерти мужа нашла себе мужчину помоложе.
Ирина Хакамада.

Ирина Хакамада. Фото: Global Look Press 

Ирина Хакамада недолго грустила, став вдовой год назад. Сейчас 67-летняя светская львица появляется на многих мероприятиях в компании молодого бойфренда без волос, но с серьгой в ухе.

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Ирина Хакамада и ее молодой спутник. Фото: Борис Кудрявов / КП

Коуч не скрывает своего теплого отношения к новому мужчине, демонстрируя чувства на публике. Мужчина рядом, судя по виду, весьма доволен спутницей.

На минувшей премьере фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» в кинотеатре «Художественный» нестандартная парочка вновь появилась вместе. Ирина Хакамада выглядела жизнерадостной, помолодевшей и пикантной, благодаря явному отсутствию белья под свитшотом.

Ирина Хакамада. Фото: Борис Кудрявов / КП

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