Хакамада забыла про белье, спеша на встречу с лысеньким бойфрендом (фото)

Коуч не скрывает своего теплого отношения к новому мужчине, демонстрируя чувства на публике. Мужчина рядом, судя по виду, весьма доволен спутницей.

На минувшей премьере фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» в кинотеатре «Художественный» нестандартная парочка вновь появилась вместе. Ирина Хакамада выглядела жизнерадостной, помолодевшей и пикантной, благодаря явному отсутствию белья под свитшотом.