Хабенский произнес пронзительную речь на прощании с Сосновским: «Никогда не жаловался»

Народный артист Российской Федерации Серей Сосновский умер в 67 лет от тяжелой болезни 3 июля. 6 июля с ним простились коллеги и поклонники в МХТ им. Чехова.

Проводить в последний путь Сергея Сосновского пришли режиссеры Александр Марин, Константин Богомолов. Виктор Рыжаков, Александр Молочников. А также артисты Павел Табаков, Константин Хабенский, Станислав Любшин, Николай Чиндяйкин, Евгения Добровольская и многие другие.

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«Всем известную вещь он говорил в новом звучании. Но когда он рассказывал о своих болезнях, было ощущение что он рассказывает анекдот. Никогда не жаловался. Я был уверен, что когда-нибудь этот страшный анекдот закончится. И Валентинович будет рассказывать анекдот, как он лежал в палате. Но, к сожалению, этот анекдот не закончился», — сказал пронзительные слова Константин Хабенский на церемонии прощания с Сергеем Сосновским.

«Мы познакомились с Сережей в МХТ и сразу узнали друг друга. Потому что провинциальный актеры узнают друг друга. Это был актер, на котором стоит русский драматический театр. Я не буду говорить про то, что ему доступно и естественно было то, на что другие тратят годы. Я счастлив, что мы не разминулись в жизни», — произнес Николай Чиндяйкин.

«С тобой было радостно. Как мы смеялись над твоими анекдотами. Ждали их. Берегите себя все...» — произнесла у гроба Евгения Добровольская.

После окончания церемонии прощания гроб с телом Сергея Сосновского вынесли из театра под громкие аплодисменты, по актерской традиции одаривая последним вниманием зрителей знаменитого артиста.