Хабенский едва не ушел с открытия ММКФ из-за неудобного вопроса журналиста

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что едва не покинул ММКФ из-за неудобного вопроса журналиста.
«Тут такая ситуация произошла на красной дорожке. Первый вопрос, который мне задали: как вы собираетесь принимать такой приз за вклад в кинематограф, да еще в таком юном возрасте? То есть это все: можно подводить итоги».
Как отметил Хабенский, журналисту удалось так просто и доходчиво сформулировать вопрос, что он уже почти повернулся и хотел идти домой. По словам Хабенского, он все-таки Козерог, поэтому решил остаться, ответив представителю прессы какую-то небылицу, сообщает МК.ru.
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Напомним, что Константин Хабенский стал первым, кому вручили приз на церемонии открытия 44-го ММКФ. Актер получил награду «Верю» имени Константина Станиславского за покорение вершин актерского мастерства.