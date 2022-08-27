Хабенский едва не ушел с открытия ММКФ из-за неудобного вопроса журналиста

Как отметил Хабенский, журналисту удалось так просто и доходчиво сформулировать вопрос, что он уже почти повернулся и хотел идти домой. По словам Хабенского, он все-таки Козерог, поэтому решил остаться, ответив представителю прессы какую-то небылицу, сообщает МК.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Константин Хабенский стал первым, кому вручили приз на церемонии открытия 44-го ММКФ. Актер получил награду «Верю» имени Константина Станиславского за покорение вершин актерского мастерства.