«Хабалистая кабацкая шансоньетка»: Кравец пристыдила Успенскую

В 2011 году между Любовью Успенской и Ильей Резником разгорелся скандал. Поэт заявил, что певица не платила ему авторские отчисления за хиты и запретил ей исполнять «Кабриолет» и прочие шлягеры.
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В итоге мэтр простил королеву шансона, однако она продолжила обижаться, отметив, что не нуждалась в прощении.
По мнению Алены Кравец, Успенская повела себя очень некрасиво, ведь именно Резник создал песни, благодаря которым она прославилась.
«Ее вокальные данные весьма посредственные, зато стихи Резника — гениальные, вот на них шансон-дива и выезжает все эти годы», — заявила певица PROZVEZD.
Кравец призналась, что всегда была не в восторге от Успенской. Особенно артистку поражала скандальность коллеги.
«Хабалистая кабацкая шансоньетка! Скандальная, резкая, склочная! Я вообще всегда удивлялась, как можно так себя вести, тем более в ее возрасте», — высказалась Алена.