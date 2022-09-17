«Хабалистая кабацкая шансоньетка»: Кравец пристыдила Успенскую

В 2011 году между Любовью Успенской и Ильей Резником разгорелся скандал. Поэт заявил, что певица не платила ему авторские отчисления за хиты и запретил ей исполнять «Кабриолет» и прочие шлягеры.

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В итоге мэтр простил королеву шансона, однако она продолжила обижаться, отметив, что не нуждалась в прощении.

По мнению Алены Кравец, Успенская повела себя очень некрасиво, ведь именно Резник создал песни, благодаря которым она прославилась.