Кейт Уинслет попала в больницу

Снимаясь в исторической драме «Ли», известная британская актриса Кейт Уинслет упала и довольно серьезно травмировалась. Съемки проходят в Хорватии. Актриса оказалась в больнице, но ее представитель уверяют, что большой угрозы ее здоровью нет.
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Более того — в ближайшее время медики обещают отпустить звезду «Титаника» для дальнейших съемок.
«Кейт поскользнулась и была доставлена в больницу в качестве меры предосторожности. Она в порядке и будет сниматься, как и планировалось, на этой неделе», — приводит слова представителей актрисы издание «РИА ФАН» со ссылкой на западные СМИ.