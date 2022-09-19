Кейт Уинслет попала в больницу

Снимаясь в исторической драме «Ли», известная британская актриса Кейт Уинслет упала и довольно серьезно травмировалась. Съемки проходят в Хорватии. Актриса оказалась в больнице, но ее представитель уверяют, что большой угрозы ее здоровью нет.

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Более того — в ближайшее время медики обещают отпустить звезду «Титаника» для дальнейших съемок.