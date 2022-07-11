Кейт Миддлтон «затмила собой солнце», представ на турнире в платье а-ля Диор с драпировкой

Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в одиночном разряде в ярком канареечном платье Х-силуэта, который некогда ввел в моду Кристиан Диор.
Больше интересных новостей о знаменитостях — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Оно отлично подчеркивало талию и делало акцент в области шеи благодаря банту-драпировке. Многие британцы были очарованы образом Кейт Миддлтон.
«Кейт затмила собой солнце», — написали таблоиды про Миддлтон в этот день.
Известно, что платье герцогиня Кембриджская выбрала британского бренда Roksanda.
Источник: Еlle.ru.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press