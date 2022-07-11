Кейт Миддлтон «затмила собой солнце», представ на турнире в платье а-ля Диор с драпировкой

Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в одиночном разряде в ярком канареечном платье Х-силуэта, который некогда ввел в моду Кристиан Диор.

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Оно отлично подчеркивало талию и делало акцент в области шеи благодаря банту-драпировке. Многие британцы были очарованы образом Кейт Миддлтон.

«Кейт затмила собой солнце», — написали таблоиды про Миддлтон в этот день.

Известно, что платье герцогиня Кембриджская выбрала британского бренда Roksanda.

Источник: Еlle.ru.