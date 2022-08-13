Кейт Миддлтон воспитывает детей вопреки королевским канонам: малышей оградили от общественности

Герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих наследников не так, как было принято у Виндзоров на протяжении многих лет.

Как оказалось, Уильям и Кейт придерживаются стратегии, когда-то придуманной родителями будущей герцогини. В ее основе лежит «приземленное» детство малышей, где нет места для любопытных зевак и жаждущих сенсаций папарацци.

Чтобы дать наследникам возможность наслаждаться беззаботным временем, супруги Кембриджские всячески ограждают своих детей от публичных мероприятий. Еще это сделано для того, чтобы не подвергать их чрезмерному вниманию со стороны общественности, дав им возможность чувствовать себя, как и детки из обычных семей.