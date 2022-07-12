Кейт Миддлтон в струящемся платье в горох с баской пришла с принцем Джорджем на финал Уимблдона

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она может похвастаться тем, что сразу очаровала англичан.
Многие в восторге от ее внимательности и элегантности. Герцогиня Кембриджская подарила мужу принцу Уильяму троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
Несмотря на свою занятость и большое количество обязанностей, Кэтрин регулярно выходит в свет. Она не скрывает, что у нее есть свои стилисты.
Каждый образ герцогини продуман до мелочей. Недавно на Уимблдоне она продемонстрировала небесно-голубое платье в горох. А вот второе ее появление на турнире запомнилось многим, так как она была в желтом платье.
Однако для финала Уимблдона Миддлтон оставила наряд Alessandra Rich. Она щегольнула в струящемся платье в горох с баской, которая сделала ее фигуру еще женственнее. Многие уже догадались, что принт polka dot стал ее любимым.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Примечательно, что Кейт пришла с мужем и старшим сыном. Принц Джордж сидел с родителями на трибуне. Он вел себя спокойно в отличие от брата Луи, который не так давно на праздновании платинового юбилея правления королевы привлек к себе внимание, так как гримасничал и кривлялся.
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Многие англичане восхитились тем, как выглядела Миддлтон. Она выбрала туфли с черным носком, но эксперты утверждают, что белые кеды сделали бы лук более современным.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Джорджем. Фото: Global Look Press