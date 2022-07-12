Кейт Миддлтон в струящемся платье в горох с баской пришла с принцем Джорджем на финал Уимблдона

Несмотря на свою занятость и большое количество обязанностей, Кэтрин регулярно выходит в свет. Она не скрывает, что у нее есть свои стилисты.

Каждый образ герцогини продуман до мелочей. Недавно на Уимблдоне она продемонстрировала небесно-голубое платье в горох. А вот второе ее появление на турнире запомнилось многим, так как она была в желтом платье.

Однако для финала Уимблдона Миддлтон оставила наряд Alessandra Rich. Она щегольнула в струящемся платье в горох с баской, которая сделала ее фигуру еще женственнее. Многие уже догадались, что принт polka dot стал ее любимым.