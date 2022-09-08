Кейт Миддлтон в струящемся платье миди с самым романтичным принтом вышла в свет вместе с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон — любимица поданных. Репортеры не раз восхищались бережливостью герцогини Кембриджской. Будучи беременной, невестка Елизаветы II перешила пуговицы на своем тренче, чтобы сэкономить на обновках. Такое внимательное отношение к расходам многим пришлось по вкусу. Тем более что жена принца Уильяма может позволить себе появиться на светском мероприятии в наряде, которое она уже надевала ранее. Иными словами, в гардеробе Кейт Миддлтон есть платья из «сундука».
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Кейт Миддлтон в струящемся платье миди в горошек на публике с принцем Уильямом. Фото: Global Look Press
Кейт Миддлтон похвасталась своей новой шляпкой с белыми цветами. Фото: Global Look Press
Герцогиня Кембриджская повторила образ Джулии Робертс в фильме «Красотка», примерив платье миди в горошек. Только актриса блистала на съемках романтической ленты с Ричардом Гиром в кофейном платье в крупный горошек. Кстати, такой принт, как горох, модные эксперты называют самым романтичным и кокетливым. Горошек идеальной подойдет и для свидания, и для коктейльных вечеринок.