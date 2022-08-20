Кейт Миддлтон регулярно уходит из дома, чтобы снять стресс

Жена герцога Кембриджского Уильяма Кейт, как и положено королевской чете, всегда безупречно выгляди. Как оказалось, в этом заслуга не только генетики и бьюти-лайфхаков, но еще и в личном требовательном отношении герцогини к самой себе.

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Несмотря на загруженное расписание, многодетная мама всегда находит время на спортивные тренировки. Ради занятий герцогиня Кембриджская регулярно уходит из дома.

Одна из любимейших тренировок Кейт называется CrossFit. Она представляет собой сочетание элементов гимнастики и тяжелой атлетики, и, по словам экспертов, помогает снять стресс и улучшить качество сна.

«CrossFit — одна из самых эффективных тренировок для наращивания мышечной массы, сжигания жира и тонуса тела. Поэтому неудивительно, что Кейт Миддлтон — большая фанатка именно этого», — цитирует Express слова представителя одного из фитнес-клубов.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри не собираются встречаться с Уильямом и Кейт во время следующего визита в Англию.