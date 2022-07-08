Кейт Миддлтон публично нарушила королевский протокол в Уимблдоне

В Лондоне проходит Уимблдонский турнир по теннису. Герцог и герцогиня Кембриджские традиционно посещают это мероприятие, не обошли они его стороной и на этот раз.

От взгляда публики не ускользнул поступок Кейт Миддлтон, которая нарушила королевский протокол, будучи на трибунах.

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Недалеко от герцогини в королевской ложе разместили ее родителей — Кэрол и Майкла Миддлтонов. Кейт Миддлтон в какой-то момент послала отцу и матери воздушный поцелуй.

Такие нежности запрещены проявлять на публике протоколом британской королевской семьи.

Источник: Woman.ru

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