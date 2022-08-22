Кейт Миддлтон после слухов об измене покинула Великобританию в сопровождении детей

Ранее ряд английских СМИ написали о неверности принца Уильяма.
Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Недавно в ряде британских светских СМИ прокатилась информация о том, что принц Уильям якобы неверен своей жене — герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. Дескать, она не отвечает его интимным запросам.

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И хотя эта информация не нашла никакого подтверждения, посудачили о ней зеваки изрядно. А теперь монаршие особы опять заставили вспомнить эту тему. Накануне Кейт Миддлтон заметили на борту обычного самолета рейсом до Шотландии с детьми Луи и Шарлоттой в сопровождении охранника и няни. Мужа герцогини рядом не оказалось.

Правда, позже выяснилось, что принц Уильям все-таки тоже полетел в Балморал с девятилетним принцем Джорджем, но другим рейсом.

Источник: express.co.uk.

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