Кейт Миддлтон после слухов об измене покинула Великобританию в сопровождении детей

И хотя эта информация не нашла никакого подтверждения, посудачили о ней зеваки изрядно. А теперь монаршие особы опять заставили вспомнить эту тему. Накануне Кейт Миддлтон заметили на борту обычного самолета рейсом до Шотландии с детьми Луи и Шарлоттой в сопровождении охранника и няни. Мужа герцогини рядом не оказалось.

Правда, позже выяснилось, что принц Уильям все-таки тоже полетел в Балморал с девятилетним принцем Джорджем, но другим рейсом.

Источник: express.co.uk.