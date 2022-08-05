Кейт Миддлтон после слухов об измене мужа сняла обручальное кольцо

Этот момент заметили британские светские хроникеры, тут же вспомнив слухи об измене принца Уильяма. Однако стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда герцогиня являлась на публике без обручального кольца. Да и настроение у Кейт Миддлтон было на Играх отличным.

Источник: 7days.ru.