Кейт Миддлтон после слухов об измене мужа сняла обручальное кольцо

Кейт Миддлтон появилась с 7-летней дочкой принцессой Шарлоттой на Играх Содружества в Бирмингеме.
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Для светского мероприятия жена принца Уильяма выбрала монохромный белоснежный костюм-двойку с туфлями лодочками без каблуков.
Кейт Миддлтон украсила шею изящным кулоном на тонкой цепочке и серьгами, а вот на руки ничего надевать не стала. Даже обручального кольца.
Этот момент заметили британские светские хроникеры, тут же вспомнив слухи об измене принца Уильяма. Однако стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда герцогиня являлась на публике без обручального кольца. Да и настроение у Кейт Миддлтон было на Играх отличным.
Источник: 7days.ru.