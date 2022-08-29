Кейт Миддлтон показала любимый талисман, который всегда примеряет на удачу

Изящная вещица помогает ей чувствовать себя увереннее.
Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Оказывается, у Кейт Миддлтон тоже есть слабости, которые присущи любой обычной девушке. Герцогиня Кембриджская любит носить в особенных случаях недорогой позолоченный браслет, в котором она себя чувствует более уверенно.

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Он сделан из обычной латуни, а покрыт дорогим металлом для красоты. Приобрела талисман Кейт Миддлтон на сайте Highgrove Gardens, принадлежащем принцу Чарльзу и герцогине Камилле. И вот уже около года носит его с разными нарядами.

Браслет Halcyon Days. Фото: соцсети

Браслет стоит 139 фунтов стерлингов. Известно, что вся прибыль от магазина Highgrove Gardens переводится на благотворительность.

Источник: marieclaire.ru

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