Кейт Миддлтон показала любимый талисман, который всегда примеряет на удачу

Оказывается, у Кейт Миддлтон тоже есть слабости, которые присущи любой обычной девушке. Герцогиня Кембриджская любит носить в особенных случаях недорогой позолоченный браслет, в котором она себя чувствует более уверенно.

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Он сделан из обычной латуни, а покрыт дорогим металлом для красоты. Приобрела талисман Кейт Миддлтон на сайте Highgrove Gardens, принадлежащем принцу Чарльзу и герцогине Камилле. И вот уже около года носит его с разными нарядами.