Кейт Миддлтон подала пример? Как родная сестра герцогини стала многодетной мамой

Британские таблоиды пестрят заголовками о том, что сестра герцогини Кембриджской — Пиппа Миддлтон — родила третьего ребенка. Как сообщает People, малыш появился на свет еще несколько недель назад. При этом официальную дату рождения ребенка новоиспеченные родители пока не разглашали.
Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтьюз также воспитывают двоих старших отпрысков: трехлетнего сына Артура и годовалую дочку Грейс. Теперь у них появилась маленькая сестренка. Имя малышки пока тщательно скрывают.
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Пиппа Миддлтон как и ее сестра герцогиня Кембриджская обзавелась тремя детьми. Фото: Global Look Press
Примечательно, что Пиппа Миддлтон идет по стопам своей сестры герцогини Кембриджской, будто соревнуясь с ней в моментах материнства. У обеих — трое детей. Только у невестки Елизаветы II два сына — принц Джордж и принц Луи — и одна дочка, принцесса Шарлотта, а у Пиппы — две дочки и один сын.
Кстати, рожала сестра жены принца Уильяма в госпитале Святой Марии, в частном крыле Lindo Wing — в том самом месте, где на свет появились все трое внуков Елизаветы II. Похоже, что герцогиня Кембриджская подает младшей сестре пример там, где речь идет о семье.