Кейт Миддлтон подала пример? Как родная сестра герцогини стала многодетной мамой

Британские таблоиды пестрят заголовками о том, что сестра герцогини Кембриджской — Пиппа Миддлтон — родила третьего ребенка. Как сообщает People, малыш появился на свет еще несколько недель назад. При этом официальную дату рождения ребенка новоиспеченные родители пока не разглашали.

Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтьюз также воспитывают двоих старших отпрысков: трехлетнего сына Артура и годовалую дочку Грейс. Теперь у них появилась маленькая сестренка. Имя малышки пока тщательно скрывают.

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